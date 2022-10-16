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1 час назад

Беженец с Украины пожаловался на проблемы после переезда в Канаду

Газета.Ruиещё 1

Беженец с Украины Зограб Демергян рассказал о трудностях после переезда в Канаду, говорится в сюжете CBC. Мужчина приехал в Канаду со своей женой, пасынком и собакой в середине сентября. Украину они покинули еще в начале года.

Беженец с Украины рассказал о трудностях после переезда в Канаду
Фото: Emilio Morenatti/APEmilio Morenatti/AP

Демергян - IT-специалист. Он возлагал большие надежды на трудоустройство и проживание в новой стране. Однако подходящую работу мужчине пока не удалось найти, а ютиться приходится во временном жилье, предоставленном Ассоциацией новых канадцев (ANC)

Беженец заявил, что по 12 часов в сутки проводит за ноутбуком в поисках работы. По словам Демергяна, выбор на Канаду пал из-за программы спецвиз для украинцев и перспектив трудоустройства. Кроме того, роль в переезде сыграли обещанная поддержка ANC и правительства провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Беженец добавил, что для переезда в Канаду взял в кредит €1 тыс. и первый платеж уже должен быть на этой неделе, однако из-за отсутствия работы он не сможет покрыть свои расходы.

На прошлой неделе украинская беженка Анфиса Власова пожаловалась на приютившую ее семейную пару из Англии после того, как те попросил покинуть их жилище.

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