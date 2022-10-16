Беженец с Украины рассказал о трудностях после переезда в Канаду

Беженец с Украины Зограб Демергян рассказал о трудностях после переезда в Канаду, говорится в сюжете CBC. Мужчина приехал в Канаду со своей женой, пасынком и собакой в середине сентября. Украину они покинули еще в начале года.

Фото: Emilio Morenatti/AP Emilio Morenatti/AP

Демергян - IT-специалист. Он возлагал большие надежды на трудоустройство и проживание в новой стране. Однако подходящую работу мужчине пока не удалось найти, а ютиться приходится во временном жилье, предоставленном Ассоциацией новых канадцев (ANC)

Беженец заявил, что по 12 часов в сутки проводит за ноутбуком в поисках работы. По словам Демергяна, выбор на Канаду пал из-за программы спецвиз для украинцев и перспектив трудоустройства. Кроме того, роль в переезде сыграли обещанная поддержка ANC и правительства провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Беженец добавил, что для переезда в Канаду взял в кредит €1 тыс. и первый платеж уже должен быть на этой неделе, однако из-за отсутствия работы он не сможет покрыть свои расходы.