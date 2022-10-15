Зеленский обратился к украинцам после восстановления энергообъектов

На Украине восстановлено 15 объектов энергосистемы. Президент страны Владимир Зеленский попросил украинцев меньше пользоваться электричеством, чтобы до конца стабилизировать работу объектов энергетики.

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«В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов уже восстановлены полностью», — написал глава государства в telegram-канал.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.