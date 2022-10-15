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45 минут назад

Financial Times: Киев попал в зависимость от капризного миллиардера Маска

Газета.Ruиещё 1

Украина оказалась зависимой от капризного миллиардера, основателя Spacex и Tesla Илона Маска из-за ситуации с системами Starlink, которые ему принадлежат, заявило издание Financial Times.

СМИ: Киев попал в зависимость от капризного миллиардера Маска
Фото: APAP

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Как утверждает автор публикации, такая зависимость означает большую уязвимость для Киева. С началом спецоперации России украинские власти были вынуждены действовать быстро, а система оказалась намного лучше возможных альтернатив и изначально была сравнительно дешевой. В материале отметили, что в сложившейся ситуации напрашивается урок о технической зависимости и диверсификации.

Как следует из публикации, конфликт на Украине показал, "в насколько цифровом мире мы живем и как платформы стали источником жизненной силы для экономики и многого другого". В связи с этим вопрос о том, в чьей власти они находятся и можно ли доверять их надежности, приобретает особое значение, говорится в материале.

Ранее Маск рассказал, почему прекратит оплачивать Украине интернет Starlink.

В мире,Илон Маск,SpaceX,
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