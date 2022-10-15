Байден выделил новый пакет военной помощи Украине

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», — отмечается в документе.

Предполагается, что новый транш может включать в себя броневики и боеприпасы. Об этом сообщало агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что США поставят Киеву зенитные комплексы NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — подчеркнул он.