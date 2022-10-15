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37 минут назад

Власти Украины сообщили о взрывах в Кривом Роге

Lenta.ru

В Кривом Роге Днепропетровской области местные сообщества пишут о взрывах, рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Власти Украины сообщили о взрывах в Кривом Роге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Будьте в укрытиях!» — написал представитель властей Украины.

10 октября мэр города Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог частично остался без света и воды. Власти обесточенного города попросили жителей сохранять спокойствие. Глава региона также добавил, что для восстановления инфраструктуры нужно сделать «очень многое».

Ранее стало известно, что по Кривому Рогу, родному городу президента Украины Владимира Зеленского, были нанесены ракетные удары. По мнению мэра города, ракеты были выпущены с Черного моря. Помимо этого, сообщалось об ударах по Киеву, а также городам Западной Украины.

В мире,Антон Геращенко,Владимир Зеленский,Александр Вилкул,
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