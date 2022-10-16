Зеленский призвал украинцев сократить электропотребление

"В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. А в целом по стране - в среднем на 10%. Киев и область - только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.