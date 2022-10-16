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9 минут назад

Зеленский призвал жителей Украины сократить электропотребление в вечернее время

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский призвал по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.

Зеленский призвал украинцев сократить электропотребление
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. А в целом по стране - в среднем на 10%. Киев и область - только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в воскресенье в его Telegram-канале.

"Укрэнерго" объявило о введение ограничений электропотребления в Киеве и области

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

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