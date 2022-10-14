Зеленский договорился о помощи от Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что договорился в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о предоставлении Эр-Риядом макрофинансовой помощи Киеву .

"Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]. <...> Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине", - написал он на странице в Twitter.

Ранее власти США раскритиковали Саудовскую Аравию за решение вместе со странами объединения ОПЕК+, в которое входит и Россия, сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. В Вашингтоне заявили, что Эр-Рияд согласовывает свою энергетическую политику с Москвой. В МИД Саудовской Аравии отвергли критику решения ОПЕК+ и заявили, что любые попытки исказить позицию королевства касательно кризиса на Украине являются несостоятельными.