В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
24 минуты назад

Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что договорился в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом о предоставлении Эр-Риядом макрофинансовой помощи Киеву.

Зеленский договорился о помощи от Саудовской Аравии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом]. <...> Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине", - написал он на странице в Twitter.

Ранее власти США раскритиковали Саудовскую Аравию за решение вместе со странами объединения ОПЕК+, в которое входит и Россия, сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки. В Вашингтоне заявили, что Эр-Рияд согласовывает свою энергетическую политику с Москвой. В МИД Саудовской Аравии отвергли критику решения ОПЕК+ и заявили, что любые попытки исказить позицию королевства касательно кризиса на Украине являются несостоятельными.

В мире,Владимир Зеленский,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители