На Украине отказались говорить о гражданстве Медведчука

Миграционная служба Украины не стала отвечать на вопрос о возможном прекращении украинского гражданства депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС.

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В службе сослались на Конституцию Украины и закон «О защите персональных данных». По словам ведомства, такая информация не подлежит разглашению.

«Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. <...> Учитывая указанное, предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным», – указано ответе Государственной миграционной службы.

Офис президента Украины на аналогичный запрос также не ответил.