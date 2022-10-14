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6 минут назад

На Украине отказались говорить о гражданстве Медведчука

Елена Прошина

Миграционная служба Украины не стала отвечать на вопрос о возможном прекращении украинского гражданства депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине отказались говорить о гражданстве Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В службе сослались на Конституцию Украины и закон «О защите персональных данных». По словам ведомства, такая информация не подлежит разглашению.

«Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. <...> Учитывая указанное, предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным», – указано ответе Государственной миграционной службы.

Офис президента Украины на аналогичный запрос также не ответил.

Песков высказался о местонахождении Медведчука

22 сентября между Россией и Украиной произошёл масштабный обмен пленными. В рамках этого обмена союзным силам также передали украинского политика Виктора Медведчука.

В мире,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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