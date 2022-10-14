Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 620 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 620 млн. Об этом сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 19:08 мск 14 октября в ВОЗ поступили сведения о 620 878 405 инфицированных и 6 543 138 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние двое суток на 912 483, летальных исходов - на 2 486.

Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.