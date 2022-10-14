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40 минут назад

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 620 млн

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 620 млн. Об этом сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 620 млн
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 19:08 мск 14 октября в ВОЗ поступили сведения о 620 878 405 инфицированных и 6 543 138 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние двое суток на 912 483, летальных исходов - на 2 486.

Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 95 529 652. Далее следуют Индия (44 623 997), Франция (35 060 107), Бразилия (34 736 653) и Германия (34 517 327). Летальных исходов больше всего также в США - 1 052 823, вторую строчку занимает Бразилия (687 026), третью - Индия (528 857). Далее следуют Россия (388 709) и Мексика (330 250).

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