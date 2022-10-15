Канцлер Германии призвал расширить ЕС и лишить страны права вето

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений, которые касаются внешней и налоговой политики. Из-за права вето Еврокомиссии пришлось уже дважды смягчать санкции против России.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Право вето

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо расширить Евросоюз и изменить некоторые правила принятия совместных решений. Выступая в Берлине перед почти 300 делегатами конгресса Партии европейских социалистов (ПЕС), политик призвал постепенно отменить принцип единогласия.

"Я знаю, что мы должны приложить много усилий для того, чтобы всех убедить, но я также четко говорю: если нашей целью является геополитическая Европа, то решения большинства – это приобретение, а не потеря суверенитета", – уверен он.

По его словам, отказаться от принципа единогласия, когда одна страна может заблокировать решение ЕС, стоит в таких сферах, как внешняя и налоговая политики. Шольц выразил мнение, что Европа должна брать на себя больше ответственности и укреплять безопасность.

Вето на санкции

Принцип единогласия несколько раз мешал принятию решения о санкциях против России. Так, например, в мае члены союза спорили о включении в шестой пакет эмбарго на российскую нефть. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель жаловался, что ему приходится "убеждать" страны ЕС. Он отметил, что в союзе понимают, что "среди них есть такие, у которых больше проблем, чем у других, поскольку они более зависимы от российской нефти".

Против эмбарго выступала Венгрия при поддержке ряда других стран, которые заявляют, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы. Боррель отмечал, что ЕС пытается "разблокировать ситуацию, но оппозиция очень сильна".

Так или иначе, Евросоюз принял шестой пакет санкций, включив в него отложенное нефтяное эмбарго на поставки российских нефти и нефтепродуктов морским путем. При этом Еврокомиссии пришлось идти на серьезные уступки. Например, из эмбарго исключили поставки нефти по трубопроводу, что было принципиально важно для Венгрии, Словакии и других стран, которые только таким путем и получают топливо.

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли предлагала лишить Будапешт права голоса. По ее мнению, Венгрия "шантажирует" ЕС.

Проблемы ЕС испытывал и в согласовании потолка цен на нефть из России. Свое вето вновь наложила Венгрия, опять добившись смягчения условий ограничений.

"Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы", — рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Чем больше, тем лучше

На встрече с делегатами конгресса ПЕС Шольц также заявил, что расширение ЕС на восток – это "победа" для Европы, передает издание Tagesschau. Сейчас в ЕС 27 стран. Политик уверен: если Евросоюз будет состоять из 30 или даже 36 государств, то он "может еще больше увеличить свой вес в этом мире".

Говоря о расширении, он имел в виду Украину, Молдавию, Грузию и страны западных Балкан. Вместе с тем Шольц обратил внимание, что нельзя упускать из виду обеспокоенность малых стран-членов объединения.

"В будущем каждая страна должна быть услышана со своими проблемами, все остальное было бы предательством европейской идеи", – подчеркнул глава правительства Германии.

В августе этого года он признал, что чем больше будет стран, тем труднее будет ЕС принимать решения, если останется принцип вето. В июне этого года Украина и Молдавия стали кандидатами на вступление в ЕС. Перед тем, как вступить в альянс, им нужно провести ряд реформ. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го.

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