"Чувствительное давление": Зеленский отреагировал на мобилизацию в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают «чувствительное» давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ, об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

Политик уточнил, что Россия якобы отправляет на фронт тысячи мобилизованных. По словам Зеленского, в этих условиях понадобится дополнительная военная помощь западных партнеров.

«Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Создается дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», — признал он влияние российский сил на Вооруженные силы Украины (ВСУ).