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1 час назад

Зеленский признал давление частичной мобилизации в России на украинских военных

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают «чувствительное» давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ, об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

"Чувствительное давление": Зеленский отреагировал на мобилизацию в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик уточнил, что Россия якобы отправляет на фронт тысячи мобилизованных. По словам Зеленского, в этих условиях понадобится дополнительная военная помощь западных партнеров.

«Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Создается дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», — признал он влияние российский сил на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Опубликован указ о частичной мобилизации в России

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация почти закончилась, примерно за две недели она будет завершена. Глава государства пояснил, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

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