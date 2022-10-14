В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
58 минут назад

Депутаты Рады собрались на Тайвань

Lenta.ru

Депутаты Верховной Рады Украины собрались посетить Тайвань в конце октября. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на местный парламент, передает РИА Новости.

Депутаты Рады собрались на Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает CNA, в Демократической прогрессивной партии Тайваня уточнили, что группа депутатов Рады, в числе которых экс-заместитель министра экономического развития Юлия Клименко, намерена присутствовать на 11-й Глобальной ассамблее Всемирного движения за демократию (WMD).

В агентстве отметили, что ассамблея пройдет в Тайбэе с 25 по 27 октября, ее планируют посетить около 300 экспертов, активистов и чиновников из более чем 70 государств.

Ранее Украина учредила межпарламентскую группу по развитию и укреплению связей с Тайванем, в которую вошли 15 депутатов. Ее возглавил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко. Он подчеркнул, что данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем.

В мире,Александр Мережко,Верховная Рада,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители