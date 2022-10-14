Умер исполнитель роли Хагрида в "Гарри Поттере"

«Робби был уникальным талантом. Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру, вызывая поток писем поклонников каждую неделю на протяжении более 20 лет. Я буду скучать по нему», — сказала агент актера Белинда Райт.