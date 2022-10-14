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10 минут назад

Умер сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн

Елена Прошина

На 73-м году жизни скончался актер Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан), известный по роли лесничего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Sun.

Умер исполнитель роли Хагрида в "Гарри Поттере"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Робби был уникальным талантом. Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру, вызывая поток писем поклонников каждую неделю на протяжении более 20 лет. Я буду скучать по нему», — сказала агент актера Белинда Райт.

По ее словам, Колтрейн умер 14 октября в больнице в Шотландии. Причины и обстоятельства смерти актера агент не уточнила.

При этом известно, что еще с 2019 года Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за сильных болей в ногах, вызванных остеоартритом. Диагноз ему поставили еще в 2016 году.

Помимо «Гарри Поттера» актер также снимался в фильмах о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» и «Золотой глаз», «Двенадцать друзей Оушена», «Из ада» и других.

В мире,Общество,Энтони Макмиллан,Робби Колтрейн,Гарри Поттер,
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