Умер исполнитель роли Хагрида в "Гарри Поттере"

На 73-м году жизни скончался актер Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан), известный по роли лесничего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Sun.
«Робби был уникальным талантом. Вероятно, его лучше всего запомнят на десятилетия вперед как Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, роль, которая приносила радость как детям, так и взрослым по всему миру, вызывая поток писем поклонников каждую неделю на протяжении более 20 лет. Я буду скучать по нему», — сказала агент актера Белинда Райт.
По ее словам, Колтрейн умер 14 октября в больнице в Шотландии. Причины и обстоятельства смерти актера агент не уточнила.
При этом известно, что еще с 2019 года Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за сильных болей в ногах, вызванных остеоартритом. Диагноз ему поставили еще в 2016 году.
Помимо «Гарри Поттера» актер также снимался в фильмах о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» и «Золотой глаз», «Двенадцать друзей Оушена», «Из ада» и других.