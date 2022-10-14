В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
58 минут назад

В США назвали условие смены курса по украинскому конфликту

Елена Прошина

Вашингтон может резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении американской армии в конфликт и больших человеческих потерях. Такое мнение в своей статье в The National Interest высказал обозреватель Леон Хадар.

В США назвали условие смены курса по украинскому конфликту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поскольку на Украине угрожает разрастись… президент США Джо Байден и его союзники по НАТО могут оказаться в положении, когда единственным вариантом защитить украинский народ станет прямое военное вмешательство. Если это произойдет, и Соединенные Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и Конгресс», — написал он.

Кроме того, по мнению Хадара, прямое вмешательство Запада в российско-украинский конфликт заставит американцев бояться мировой войны и ядерного удара.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстане заявил, что прямое столкновение войск НАТО и ВС РФ приведет к глобальной катастрофе. Он выразил надежду, что «ума-разума тех, кто говорит об этом» хватит, чтобы не предпринимать подобных опасных шагов.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители