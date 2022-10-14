В США назвали условие смены курса по украинскому конфликту

Вашингтон может резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении американской армии в конфликт и больших человеческих потерях. Такое мнение в своей статье в The National Interest высказал обозреватель Леон Хадар.
«Поскольку на Украине угрожает разрастись… президент США Джо Байден и его союзники по НАТО могут оказаться в положении, когда единственным вариантом защитить украинский народ станет прямое военное вмешательство. Если это произойдет, и Соединенные Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и Конгресс», — написал он.
Кроме того, по мнению Хадара, прямое вмешательство Запада в российско-украинский конфликт заставит американцев бояться мировой войны и ядерного удара.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстане заявил, что прямое столкновение войск НАТО и ВС РФ приведет к глобальной катастрофе. Он выразил надежду, что «ума-разума тех, кто говорит об этом» хватит, чтобы не предпринимать подобных опасных шагов.