В США назвали условие смены курса по украинскому конфликту

«Поскольку на Украине угрожает разрастись… президент США Джо Байден и его союзники по НАТО могут оказаться в положении, когда единственным вариантом защитить украинский народ станет прямое военное вмешательство. Если это произойдет, и Соединенные Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и Конгресс», — написал он.