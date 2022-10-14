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51 минуту назад

18-летней принцессе Нидерландов запретили покидать дом

Елена Прошина

Король и королева Нидерландов заявили, что их дочь принцесса Амалия была вынуждена уехать из студенческого общежития, и сейчас ей запрещено выходить из дома. На такой шаг королевская семья пошла из-за угроз со стороны организованной преступности. Об этом сообщает NLTimes.

18-летней принцессе Нидерландов запретили покидать дом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Амалия находится в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос в Гааге. Уже несколько недель 18-летняя девушка пребывает под постоянным контролем охраны и не может свободно выходить на улицу. Из-за соображений безопасности будущая королева Нидерландов была также вынуждена временно отказаться от учебы и покинуть студенческое общежитие в Амстердаме.

Особые меры охраны были приняты после того, как королевская семья получила донесение службы разведки, в котором говорилось о готовящейся атаке на принцессу Амалию и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Согласно отчёту, атаку готовила одна из преступных группировок, которую возглавляет известный преступник Ридуан Таги.

Королевская семья надеется, что повышенные меры безопасности в скором времени будут отменены. Полиция Нидерландов уже разбирается в сложившейся ситуации.

Ранее Нидерланды остановили добычу газа на крупнейшем месторождении из-за угрозы землетрясения.

В мире,Марк Рютте,
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