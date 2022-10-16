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57 минут назад

19fortyfive: позиция США по Украине приведет к ядерной войне с Россией

Ura.Ruиещё 2

Стратегия президента США Джо Байдена в отношении Украины может привести к ядерному конфликту с Россией. Об этом пишет американское агентство 19fortyfive.

СМИ: позиция США по Украине приведет к ядерной войне с Россией
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФофициальный сайт Министерство обороны РФ

«Из контекста может показаться, что клятва Байдена „столько, сколько потребуется“ означает, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не одержит победу, определяемую изгнанием России со всей территории — и в этом заключается стратегическая проблема Америки. Слишком многие из наших нынешних лидеров не осознают, что, в отличие от всех наших военных противников последних нескольких десятилетий, обладание Россией ядерным оружием означает, что они могут его применить, и это может буквально стереть Соединенные Штаты с лица земли», — пишет 19fortyfive.

Агентство подчеркивает, что Конституция обязывает президента США заниматься вопросами безопасности только своего народа. «Давайте скажем прямо то, что должно быть очевидным: в конфликте между Россией и Украиной нет ничего, что стоило бы потери одного натовского или американского города в результате ядерного взрыва», — пишет 19fortyfive.

Ранее американские журналисты сообщили, что в случае ядерной войны Белый дом продолжит работу в горном комплексе Рэйвен-Рок. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обстоятельства, при которых альянс применит ядерное оружие, «чрезвычайно отдаленны», пишет RT. Также он пригрозил России «серьезными последствиями», если она применит ядерное оружие, пишет «Федеральное агентство новостей».

В мире,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,
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