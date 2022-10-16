СМИ: позиция США по Украине приведет к ядерной войне с Россией

«Из контекста может показаться, что клятва Байдена „столько, сколько потребуется“ означает, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не одержит победу, определяемую изгнанием России со всей территории — и в этом заключается стратегическая проблема Америки. Слишком многие из наших нынешних лидеров не осознают, что, в отличие от всех наших военных противников последних нескольких десятилетий, обладание Россией ядерным оружием означает, что они могут его применить, и это может буквально стереть Соединенные Штаты с лица земли», — пишет 19fortyfive.