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«Пока другие задачи»: Путин о массированных ударах по Украине

Сейчас необходимости в массированных ударах по Украине нет, стоят другие задачи. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

По его словам, необходимости массированных атак нет, поскольку Минобороны не поразило только семь объектов из планируемых 29.

«Но они добирают постепенно. Нет необходимости массированных ударов, во всяком случае сейчас, пока, а там видно будет. Сейчас другие задачи стоят», — отметил Путин.

Маск объяснил отказ от финансирования Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что, отказываясь финансировать сеть Starlink на Украине, всего лишь следует совету бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX предупредила Минобороны США, что больше не может оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Это произошло после того, как украинский дипломат Андрей Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска из-за представленного предпринимателем плана по урегулированию ситуации на Украине.

Стало известно о планах наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться прорвать оборону союзных сил на запорожском и лиманском направлениях. О планируемом наступлении украинских военных сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской Народной республики (ЛНР).

«Не исключены попытки ВСУ в ближайшие дни прорвать нашу оборону на запорожском и лиманском направления», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время союзные силы работают авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации противника на данных участках фронта.

Российская школьница убила 19 ударами ножа 10-летнюю сестру

В Саратове задержана 14-летняя школьница по подозрению в убийстве младшей сестры, совершенном с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Трошина.

По данным следствия, вечером 13 октября мать школьниц вернулась домой с работы и обнаружила тело 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия.

Венгрия сообщила о расколе в Европе из-за антироссийских санкций

Мнения европейских стран по поводу санкционной кампании против России разделились. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, Европа «находятся в эпицентре международной битвы».

«Европа разделена на два лагеря, один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — подчеркнул Орбан.

Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек. Из них, по словам Путина, 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч находятся в подразделениях, которые привлечены к выполнению боевых задач.

Названа причина появления повреждений на «Северных потоках»

Следователи в Германии установили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредились из-за применения взрывчатых веществ. Об этом сообщает ARD со ссылкой на источник, передает «Российская газета».

Сегодня сообщалось, что в Германии было завершено следствие на месте терактов на «Северных потоках».

Экспертами по взрывчатым веществам федеральной полиции было изучено место ЧП. Под воду спустили беспилотник. Диаметр утечки газа оценивается в 8 метров. У обоих газопроводов зафиксированы повреждения в двух трубах. Не пострадала лишь одна нитка СП2.

Россияне могут остаться без популярных браузеров

Популярные иностранные браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать российские сайты из-за проблем с выдачей сертификатов безопасности. Об этом со ссылкой на источники в IT-компаниях пишут «Известия».

Источники издания отметили, что проблемы с сертификатами начались на фоне введения санкций против России. У иностранных компаний есть возможность отозвать цифровую подпись сайта, которой и является сертификат.

Так, выданные иностранными удостоверяющими центрами сертификаты были отозваны у ряда российских банков, попавших под санкции Запада, что привело к проблемам с доступом пользователей на их сайты.

Путин раскрыл подробности ЧП на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности РФ выявила, что взрывчатку, примененную на Крымском мосту, отправили морем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства при этом указал на отсутствие ясности по поводу использования зерновоза.

По словам президента, зерновая сделка может оказаться под вопросом, если Россия выяснит, что гуманитарные коридоры используются для терактов. Путин подчеркнул, что на данный момент информация об этом отсутствует.

Пилота забрали в военкомат прямо из самолета

Российского пилота авиакомпании AzurAir забрали в военкомат в рамках частичной мобилизации прямо с борта воздушного судна на глазах туристов. Подробности случившегося сообщает один из очевидцев, его рассказ приводит издание mkset.ru.