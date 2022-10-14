МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам

МИД Финляндии планирует сократить штат своего подразделения в городе Коувола , где сотрудники обрабатывают и выдают визы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипведедомство.

«Министерство иностранных дел начнет переговоры о сокращении персонала в «Центре выдачи разрешений на въезд» в Коуволе. Переговоры касаются персонала, который обрабатывает заявления на получение визы в этом центре», — сообщили в министерстве.

Ранее жителю Санкт-Петербурга Антону Кумейко, который ехал к своей невесте в Финляндию для заключения брака, аннулировали визу на границе, назвав его «угрозой».

В документах об отказе было указано, что «одно или несколько государств – участников Шенгенского соглашения считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям». Сам Кумейко предположил, что его пропустили бы, если бы они с невестой, которая является гражданкой Финляндии, официально заключили брак до этого.