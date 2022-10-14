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30 минут назад

Трасс признала необходимость коррекции ее экономической программы

Газета.Ru

Программа налоговых реформ, разработанная британским премьер-министром Лиз Трасс, нуждается в коррекции. Об этом заявила она сама на экстренной пресс-конференции в Лондоне, передает ТАСС.

Трасс признала необходимость коррекции ее экономической программы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, с некоторыми аспектами «нашего мини-бюджета» удалось зайти дальше и быстрее, чем ожидали рынки.

«Так что методы достижения наших целей сейчас должны измениться», — отметила она.

Премьер взяла назад свое обещание не допустить повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25%. Как она полагает, это решение станет залогом экономического роста в будущем.

По ее словам, «ей очень жаль» отправлять в отставку министра финансов Квази Квартенга. Премьер пообещала, что теперь приоритетом ее кабинета будет «сохранение экономической стабильности» в стране. Как убеждена Трасс, сменивший Квартенга Джереми Хант справится со стоящей перед ним задачей.

Трасс ушла от вопросов о том, как правящая партия и простые британцы могут сохранять доверие к ней после спровоцированного ее реформами кризиса.

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