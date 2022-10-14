Евросоюз направит миссию в Армению

«На встрече (глав Азербайджана, Армении, Франции и ЕвроЕвросовета в Праге 6 октября — прим. «Ленты.ру») в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек», — заявил он на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).