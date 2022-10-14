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55 минут назад

В галерее Лондона рассказали о повреждениях картины Ван Гога после протеста эко-активисток

Газета.Ru

В национальной галерее Лондона сообщили, что эко-активистки Фиби Пламмер и Анна Холланд незначительно повредили раму картины Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в рамках своего протеста против добычи нефти, пишет Insider.

В галерее Лондона рассказали о повреждениях картины Ван Гога
Фото: JustStop_Oil / TwitterJustStop_Oil / Twitter

Сотрудники музея подчеркнули, что само полотно не пострадало, так как находилось за специальным защитным стеклом.

Две девушки вылили банку супа на картину и приклеили себя к стенам арт-галереи. 21-летняя Фиби Пламмер спросила у находящихся в заведении, что стоит больше: искусство или жизнь. Их арестовали за причинение ущерба и незаконное проникновение с отягчающими обстоятельствами.

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