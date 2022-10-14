Карл III выступил на церемонии вручения Национальной телевизионной премии

Король Карл III записал ролик для церемонии вручения Национальной телевизионной премии, в котором он поздравил с 50-летием сериал «Ферма Эммердейл». Об этом пишет Daily Mail.

Карл III признался, что он в восторге от того, что именно ему выпала честь поздравлять актеров сериала с юбилеем выхода мыльной оперы на экраны. В сериале описывается жизнь на ферме в Великобритании. С 1972 года было отснято 33 сезона и больше 9 тыс. серий.