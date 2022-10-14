Карл III выступил на церемонии вручения Национальной телевизионной премии

Король Карл III записал ролик для церемонии вручения Национальной телевизионной премии, в котором он поздравил с 50-летием сериал «Ферма Эммердейл». Об этом пишет Daily Mail.
Карл III признался, что он в восторге от того, что именно ему выпала честь поздравлять актеров сериала с юбилеем выхода мыльной оперы на экраны. В сериале описывается жизнь на ферме в Великобритании. С 1972 года было отснято 33 сезона и больше 9 тыс. серий.
«Что делает «Эммердейл» таким особенным, так это то, что он сохранил верность видению своего первоначального сценариста Кевина Лаффана, который хотел показать, что фермерство — это не просто работа, это целый образ жизни. Ежедневно «Эммердейл» продолжает показывать, какова на самом деле жизнь тех, кто работает на земле и оберегает нашу драгоценную сельскую местность», — заявил король.
Карл III также отметил необходимость отметить сериал «Ферма Эммердейл» достойной наградой.