Синоптики спрогнозировали погоду зимой в Европе

Согласно прогнозу климатической службы Copernicus, в этом году во время отопительного сезона Великобританию и часть Европы ожидает аномально теплая погода. Об этом пишет Bloomberg.

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Синоптики прогнозируют, что с декабря по февраль с вероятностью 50-60% в Великобритании, на большей части средиземноморского побережья и в некоторых частях Центральной Европы температура будет значительно выше средней.

«Остальная часть континента имеет 40–50% шансов значительно превысить исторические средние значения», - отмечается в статье.

Мягкая зима поможет Европе снизить спрос на природный газ, а значит, ослабит последствия энергетического кризиса, считает издание.

Ранее европейские страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, введя в том числе и запрет на поставки нефти и угля. Санкции в области энергетики и проблемы с поставками газа из России привели к тому, что в ЕС разразился энергетический кризис.