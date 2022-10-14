Синоптики спрогнозировали погоду зимой в Европе

Согласно прогнозу климатической службы Copernicus, в этом году во время отопительного сезона Великобританию и часть Европы ожидает аномально теплая погода. Об этом пишет Bloomberg.
Синоптики прогнозируют, что с декабря по февраль с вероятностью 50-60% в Великобритании, на большей части средиземноморского побережья и в некоторых частях Центральной Европы температура будет значительно выше средней.
«Остальная часть континента имеет 40–50% шансов значительно превысить исторические средние значения», - отмечается в статье.
Мягкая зима поможет Европе снизить спрос на природный газ, а значит, ослабит последствия энергетического кризиса, считает издание.
Ранее европейские страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, введя в том числе и запрет на поставки нефти и угля. Санкции в области энергетики и проблемы с поставками газа из России привели к тому, что в ЕС разразился энергетический кризис.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Европу о том, что целые города континента могут замерзнуть в зимние пики холодов. При этом Венгрия выступила резко против санкций в области энергетики. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил о необходимости снятия их до конца года для уменьшения уровня инфляции и спасения экономики.