В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
32 минуты назад

Маск заявил, что перестанет оплачивать Украине интернет Starlink из-за экс-посла Мельника

Газета.Ru

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, по какой причине он намерен прекратить оплачивать Украине интернет Starlink.

Илон Маск рассказал, почему прекратит оплачивать Украине интернет Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы всего лишь следуем его совету», — написал Маск на своей странице в Twitter, подразумевая бывшего посла Украины Андрея Мельника в свой адрес.

Экс-посол 3 октября нецензурно выругался в адрес американского миллиардера и посоветовал ему «убираться» после того, как тот обнародовал свой план мирного урегулирования по Украине.

Маск предложил провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН. При этом предприниматель отметил, что Крым должен остаться в составе Российской Федерации, «как это было с 1783 года (до ошибки Никиты Хрущева)», водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украине должны предоставить нейтральный статус.

14 октября телеканал CNN сообщил, что Маск попросил Министерство обороны США финансировать сеть Starlink на Украине, поскольку его компания больше этого делать не будет. Предполагается, что оборонному ведомству лишь в течение этого года придется потратить до $120 млн на поддержание сети на украинской территории.

В мире,Андрей Мельник,Илон Маск,SpaceX,ООН,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители