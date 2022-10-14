Илон Маск рассказал, почему прекратит оплачивать Украине интернет Starlink

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, по какой причине он намерен прекратить оплачивать Украине интернет Starlink.

«Мы всего лишь следуем его совету», — написал Маск на своей странице в Twitter, подразумевая бывшего посла Украины Андрея Мельника в свой адрес.

Экс-посол 3 октября нецензурно выругался в адрес американского миллиардера и посоветовал ему «убираться» после того, как тот обнародовал свой план мирного урегулирования по Украине.

Маск предложил провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН. При этом предприниматель отметил, что Крым должен остаться в составе Российской Федерации, «как это было с 1783 года (до ошибки Никиты Хрущева)», водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украине должны предоставить нейтральный статус.