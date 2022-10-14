Илон Маск рассказал, почему прекратит оплачивать Украине интернет Starlink

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, по какой причине он намерен прекратить оплачивать Украине интернет Starlink.
«Мы всего лишь следуем его совету», — написал Маск на своей странице в Twitter, подразумевая бывшего посла Украины Андрея Мельника в свой адрес.
Экс-посол 3 октября нецензурно выругался в адрес американского миллиардера и посоветовал ему «убираться» после того, как тот обнародовал свой план мирного урегулирования по Украине.
Маск предложил провести повторные выборы в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН. При этом предприниматель отметил, что Крым должен остаться в составе Российской Федерации, «как это было с 1783 года (до ошибки Никиты Хрущева)», водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украине должны предоставить нейтральный статус.
14 октября телеканал CNN сообщил, что Маск попросил Министерство обороны США финансировать сеть Starlink на Украине, поскольку его компания больше этого делать не будет. Предполагается, что оборонному ведомству лишь в течение этого года придется потратить до $120 млн на поддержание сети на украинской территории.