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46 минут назад

«Ты кто такой? Проваливай»: в США раскритиковали Зеленского

Рамблер

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего увеличить финансовую помощь Киеву. Карлсон заявил, что у США есть собственные проблемы.

Зеленский, по словам ведущего, «пытается вытрясти из Конгресса побольше».

В программе Карлсона показали отрывок, на котором Зеленский перечисляет, сколько денег нужно Украине.

«Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на критические нужды экономики? У нас тоже критические нужды, дружище, ты кто такой? Проваливай. С каких пор этот парень претендует на нашу казну?» - сказал ведущий.

Карлсон подчеркнул, что США ничего не должны Зеленскому.

«Но пока наша экономика деградирует, этот парень читает нам лекции со списком подарков, которые он хочет на Рождество», - заключил ведущий.

США выделили Украине около 44 миллиардов долларов в качестве различных видов помощи, большую часть из них - с 24 февраля 2022-го.

Американский журналист раскрыл главную ложь о Зеленском

Американский министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Штаты будут поддерживать Украину оружием «столько, сколько потребуется».

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