Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего увеличить финансовую помощь Киеву. Карлсон заявил, что у США есть собственные проблемы.
Зеленский, по словам ведущего, «пытается вытрясти из Конгресса побольше».
В программе Карлсона показали отрывок, на котором Зеленский перечисляет, сколько денег нужно Украине.
«Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на критические нужды экономики? У нас тоже критические нужды, дружище, ты кто такой? Проваливай. С каких пор этот парень претендует на нашу казну?» - сказал ведущий.
Карлсон подчеркнул, что США ничего не должны Зеленскому.
«Но пока наша экономика деградирует, этот парень читает нам лекции со списком подарков, которые он хочет на Рождество», - заключил ведущий.
США выделили Украине около 44 миллиардов долларов в качестве различных видов помощи, большую часть из них - с 24 февраля 2022-го.
Американский министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Штаты будут поддерживать Украину оружием «столько, сколько потребуется».