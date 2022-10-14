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28 минут назад

Ведущий телеканала Fox News Карлсон жестко раскритиковал Зеленского за просьбы у США денег

FBM.ruиещё 2

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон негативно высказался о действующем украинском лидере Владимире Зеленском за то, что он постоянно просит у США денег, передает РИА Новости.

Ведущий Fox News жестко раскритиковал Зеленского за просьбы у США денег
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Что? Какой-то иностранец в футболке требует денег на исправление критической экономической ситуации? У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?» — говорит Карлсон.

По словам телеведущего, Демократическая и Республиканская партии США намерено провоцируют “бессмысленную войну с Россией”. А власти Америки называют гуманитарной помощью то, что на самом деле называется спонсированием Украины.

Если посмотреть в отчеты, то они явно дают понять, что это никакая не гуманитарная помощь, а настоящее военное спонсирование.

В мире,Владимир Зеленский,
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