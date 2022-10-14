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1 час назад

Ведущий Fox News Карлсон обвинил Зеленского в наглости

Lenta.ru

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за просьбу к Западу о материальной помощи.

Выступая на канале, он назвал главу страны «иностранцем в футболке» и обвинил его в наглости. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

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«Какой-то наглый иностранец в футболке требует деньги на "критически важные экономические нужды". У нас тоже есть критически важные экономические нужды, приятель», — заявил Карлсон.

Он также задался вопросом, «с каких пор Зеленский» может претендовать на американскую казну.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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