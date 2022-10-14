Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за просьбу к Западу о материальной помощи.
Выступая на канале, он назвал главу страны «иностранцем в футболке» и обвинил его в наглости. Фрагмент эфира доступен на YouTube.
«Какой-то наглый иностранец в футболке требует деньги на "критически важные экономические нужды". У нас тоже есть критически важные экономические нужды, приятель», — заявил Карлсон.
Он также задался вопросом, «с каких пор Зеленский» может претендовать на американскую казну.