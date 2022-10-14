Глава МИД Австрии Шалленберг призвал дождаться действия санкций на Россию

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил на совместной пресс-конференции с словацким коллегой Растиславом Качером, что восемь пакетов введенных против России санкций окажут на нее влияние, но нужно проявить терпение до момента, когда они подействуют. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы отреагировали, приняв восемь пакетов санкций. Но сейчас нам нужно проявить стратегическое терпение, чтобы санкции подействовали и начали работать, привели к эффекту», — сказал он.
Шалленберг также отметил, что Россия «усугубляет эскалацию» в последние две недели, и призвал страну создать условия для «содержательных» переговоров.