Глава МИД Австрии Шалленберг призвал дождаться действия санкций на Россию

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил на совместной пресс-конференции с словацким коллегой Растиславом Качером, что восемь пакетов введенных против России санкций окажут на нее влияние, но нужно проявить терпение до момента, когда они подействуют. Об этом сообщает ТАСС.