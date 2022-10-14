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1 час назад

Президент Швейцарии Кассис назвал абсурдом санкции против РФ в научной сфере

Газета.Ruиещё 1

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис назвал абсурдом решение вести санкции в отношении России в научной сфере. Об этом он сказал в ходе саммита GESDA в Женеве, передает РИА «Новости».

Президент Швейцарии прокомментировал санкции против РФ в научной сфере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не может быть остановки науке, было бы абсурдно предполагать, что человек способен на это», — сказал швейцарский лидер.

Он подчеркнул, что ни одна война в прошлом не смогла стать препятствием для человеческого интеллекта и исследований. Кассис подчеркнул, что вопроса о том, будет ли Швейцария присоединяться к антироссийским санкциям по части науки, даже возникать не должно.

Ранее в Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что США давят на третьи страны, чтобы они ввели санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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