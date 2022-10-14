Эко-активистки облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

Эко-активистки из организации «Just Stop Oil» облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской национальной галерее, пишет Daily Mail.
Две девушки вылили банку супа на картину, которая находилась под защитным стеклом, и приклеили себя к стенам арт-галереи. 21-летняя активистка Фиби Пламмер спросила у находящихся в заведении, что стоит больше: искусство или жизнь.
«Вы больше обеспокоены безопасностью картины или же безопасностью планеты и ее жителей», — задала еще один вопрос эко-активистка.