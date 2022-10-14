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33 минуты назад

В Британии начали принимать ставки на скорый уход Трасс

Никита Бородкин

Букмекеры предложили жителям Великобритании сделать ставку, кто продержится дольше — Лиз Трасс на посту премьер-министра или салат-латук, который разлагается за 35 дней. Об этом сообщает РИА ФАН.

По мнению букмекеров, увольнение Трасс произойдет раньше 35 дней. Они также создали «камеру для салата», чтобы пользователи Сети могли в режиме реально времени смотреть, как портится овощ.

Times: в Британии зреет заговор против Лиз Трасс

Напомним, что ранее издание The Times сообщило, что депутаты-консерваторы планируют сместить Лиз Трасс с поста лидера партии и премьер-министра из-за ее провального первого месяца работы. Как пишет газета, несколько десятков бывших министров и депутатов собираются создать «совет старейшин», который сможет отправить Трасс в отставку.

Причиной недовольства парламентариев стали необоснованные планы Трасс по сокращению налогов, которые вызвали хаос на финансовых рынках, резкое падение фунта. В результате рейтинг тори упал до рекордно низкого уровня.

В мире,Видео,Консервативная партия,
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