В Британии начали принимать ставки на скорый уход Трасс

Букмекеры предложили жителям Великобритании сделать ставку, кто продержится дольше — Лиз Трасс на посту премьер-министра или салат-латук, который разлагается за 35 дней. Об этом сообщает РИА ФАН.

По мнению букмекеров, увольнение Трасс произойдет раньше 35 дней. Они также создали «камеру для салата», чтобы пользователи Сети могли в режиме реально времени смотреть, как портится овощ.

Напомним, что ранее издание The Times сообщило, что депутаты-консерваторы планируют сместить Лиз Трасс с поста лидера партии и премьер-министра из-за ее провального первого месяца работы. Как пишет газета, несколько десятков бывших министров и депутатов собираются создать «совет старейшин», который сможет отправить Трасс в отставку.