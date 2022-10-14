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46 минут назад

В ЕС заявили о сложностях с компенсацией затрат на военную помощь Украине

Lenta.ru

Евросоюз (ЕС) не в состоянии покрыть все затраты стран-членов, оказывающих военную помощь Украине. О сложностях с компенсацией пишет издание Politico со ссылкой на данные дипломатов.

Через несколько дней после начала спецоперации России на Украине ЕС создал банк на 500 миллионов евро, поощряя страны вооружать Киев.

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На данный момент фонд ЕС, предназначенный для помощи странам в поставках оружия Украине, становится все менее способным покрыть запросы на компенсацию. Источники издания заявили, что первоначально Брюссель покрывал 85 процентов затрат на возмещение пожертвований Украине, но этот показатель сократился вдвое.

Так, по словам дипломатов, это разозлило Польшу, одного из крупнейших доноров оружия в ЕС для Украины и ведущего претендента на компенсацию, представившего квитанции на сумму 1,8 миллиарда евро.

Дипломаты ЕС также согласились использовать часть денег миротворческого фонда для частичного покрытия расходов на тренировочную миссию ЕС для украинских солдат. Ожидается, что министры иностранных дел подпишут соглашение на встрече 17 октября.

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