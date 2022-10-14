Мэр Харькова заявил о взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе. Как сообщает РИА Новости, речь идет по меньшей мере о четырех взрывах.
Напомним, что 10 октября Терехов заявлял, что после обстрелов во всех районах города была нарушена подача воды и электричества. 14 октября глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.