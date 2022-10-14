Немцы назвали нацистами участников украинского митинга

В Лейпциге прошел украинский митинг, участников которого обвинили в нацизме немцы. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.
На записи, опубликованной SHOT, видно, как немцы встали напротив участников митинга и начали выкрикивать «Нацисты, вон» и «Вы - свиньи, идите к черту, вы живете за наш счет».
Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.
Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.
По данным немецкого МВД, количество беженцев из Украины в конце сентября достигло 1 001 867 человек. За зиму их может стать еще больше - в зависимости от хода конфликта и ситуации со снабжением Украины.