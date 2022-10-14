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16 минут назад

Немцы назвали нацистами участников украинского митинга

Мария Иванова

В Лейпциге прошел украинский митинг, участников которого обвинили в нацизме немцы. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

На записи, опубликованной SHOT, видно, как немцы встали напротив участников митинга и начали выкрикивать «Нацисты, вон» и «Вы - свиньи, идите к черту, вы живете за наш счет».

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Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.

Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.

По данным немецкого МВД, количество беженцев из Украины в конце сентября достигло 1 001 867 человек. За зиму их может стать еще больше - в зависимости от хода конфликта и ситуации со снабжением Украины.

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