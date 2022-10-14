Зеленский обогнал Бандеру в рейтинге самых выдающихся украинцев

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса «Народный топ», в рамках которого украинцы выбирали самых выдающихся соотечественников. Об этом пишет издание «Страна».

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Лидером рейтинга стал украинский поэт и прозаик Тарас Шевченко (63,9%). На втором месте оказался действующий президент Украины Владимир Зеленский (29,8%). Третье и четвертое места заняли украинская поэтесса Леся Украинка (19,6%) и полководец Богдан Хмельницкий (17,3%). Пятерку рейтинга замкнул лидер украинских националистов Степан Бандера (12,8%).

СМИ также обратили внимание, что на 51-й строчке рейтинга расположился бывший генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, который является уроженцем города Каменское (ныне Днепропетровская область Украины — «Газета.Ru»).