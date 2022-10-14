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36 минут назад

Президент Украины Зеленский обогнал Бандеру в рейтинге самых выдающихся украинцев

Газета.Ru

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса «Народный топ», в рамках которого украинцы выбирали самых выдающихся соотечественников. Об этом пишет издание «Страна».

Зеленский обогнал Бандеру в рейтинге самых выдающихся украинцев
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лидером рейтинга стал украинский поэт и прозаик Тарас Шевченко (63,9%). На втором месте оказался действующий президент Украины Владимир Зеленский (29,8%). Третье и четвертое места заняли украинская поэтесса Леся Украинка (19,6%) и полководец Богдан Хмельницкий (17,3%). Пятерку рейтинга замкнул лидер украинских националистов Степан Бандера (12,8%).

СМИ также обратили внимание, что на 51-й строчке рейтинга расположился бывший генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, который является уроженцем города Каменское (ныне Днепропетровская область Украины — «Газета.Ru»).

В то же время экс-президент Украины Виктор Янукович стоит в рейтинге выше, чем вокалист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

В мире,Святослав Вакарчук,Леся Украинка,Владимир Зеленский,Степан Бандера,Леонид Брежнев,Тарас Шевченко,Виктор Янукович,КПСС,
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