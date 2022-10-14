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24 минуты назад

СМИ: воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Никита Бородкин

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской областях Украины и в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

СМИ: воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В трех областях Украины прогремели взрывы

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

13 октября воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях. Также тревога звучала и в Харьковской области — украинские СМИ сообщали, что после взрывов в нескольких районах Харькова пропало электричество.

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