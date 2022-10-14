СМИ: воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской областях Украины и в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

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Напомним, что Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.