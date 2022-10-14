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39 минут назад

Лукашенко пошутил на саммите СНГ, задав вопрос Токаеву

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку спросил у председательствующего на саммите СНГ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, почему тот не объявил о переименовании исполнительного секретаря СНГ в генерального секретаря. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Лукашенко пошутил на саммите СНГ, задав вопрос Токаеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Александр Григорьевич, у вас это теперь любимое занятие — критиковать председателя?» — ответил ему Токаев с улыбкой. Затем президент Казахстана объявил о решении, принятом в узком кругу на саммите.

«Вы этого хотели?» — спросил он у Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин кратко побеседовал с главой Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед началом заседания Совета глав государств – участников СНГ в Астане.

14 октября в столице Казахстана проходит заседание Совета глав государств СНГ, а также встреча в формате Россия — Центральная Азия. В этот же день президент РФ должен поучаствовать в ряде двухсторонних встреч.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Совет глав государств СНГ,
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