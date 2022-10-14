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54 минуты назад

Маск объяснил отказ от финансирования Starlink на Украине

Алиса Селезнёва

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что, отказываясь финансировать сеть Starlink на Украине, всего лишь следует совету бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX предупредила Минобороны США, что больше не может оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

CNN: Маск попросил Пентагон финансировать сеть Starlink на Украине

Это произошло после того, как украинский дипломат Андрей Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска из-за представленного предпринимателем плана по урегулированию ситуации на Украине.

Журналист украинского издания Kyiv Post обратил внимание на то, что решение Маска отказаться от содержания системы Starlink на Украине последовало через несколько дней после заявления Мельника.

«Мы всего лишь следуем его совету», - ответил Маск на пост журналиста в Twitter.

Илон Маск в своем мирном плане, опубликованном в соцсетях, выразил уверенность, что Крым должен принадлежать России, а Украина - обеспечить водоснабжение полуострова. При этом он назвал передачу Крыма ошибкой генсека СССР Никиты Хрущева и выступил за нейтральный статус Украины.

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