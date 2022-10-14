Маск объяснил отказ от финансирования Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что, отказываясь финансировать сеть Starlink на Украине, всего лишь следует совету бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX предупредила Минобороны США, что больше не может оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Это произошло после того, как украинский дипломат Андрей Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска из-за представленного предпринимателем плана по урегулированию ситуации на Украине.

Журналист украинского издания Kyiv Post обратил внимание на то, что решение Маска отказаться от содержания системы Starlink на Украине последовало через несколько дней после заявления Мельника.

«Мы всего лишь следуем его совету», - ответил Маск на пост журналиста в Twitter.