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51 минуту назад

В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Соответствующее заявление было сделано в кулуарах саммита СНГ, передает ТАСС.

В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности», - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в стране начались процедуры с развертыванием союзной с РФ группировки войск. В основном она состоит из армии Белоруссии, заявил Лукашенко. Группировка, по словам президента, «дополняется уже частями Российской Федерации».

В Белоруссии ввели режим КТО

В четверг секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о намерении дать отпор, если государственные границы республики будут нарушены. При этом он отметил отсутствие планов у страны участвовать в конфликтах и предъявлять территориальные претензии другим государствам.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что отправка международных наблюдателей от западных стран на границу Украины и Белоруссии будет воспринята как вовлечение третьих стран в конфликт. Он подчеркнул, что согласен с мнением России по данному вопросу.

Макей также указывал на скопление техники и военных у границ Белоруссии. Он отмечал, что республика намерена принять меры из-за размещения военных у границ государства.

В мире,Владимир Макей,Александр Лукашенко,
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