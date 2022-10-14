В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о введении в республике режима повышенной террористической опасности. Соответствующее заявление было сделано в кулуарах саммита СНГ, передает ТАСС.

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«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности», - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в стране начались процедуры с развертыванием союзной с РФ группировки войск. В основном она состоит из армии Белоруссии, заявил Лукашенко. Группировка, по словам президента, «дополняется уже частями Российской Федерации».

В четверг секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил о намерении дать отпор, если государственные границы республики будут нарушены. При этом он отметил отсутствие планов у страны участвовать в конфликтах и предъявлять территориальные претензии другим государствам.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что отправка международных наблюдателей от западных стран на границу Украины и Белоруссии будет воспринята как вовлечение третьих стран в конфликт. Он подчеркнул, что согласен с мнением России по данному вопросу.