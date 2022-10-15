Скандальный экс-посол Украины обратился к Шольцу с дерзкой просьбой

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у канцлера ФРГ Олафа Шольцы создать Европейский танковый союз для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, подобное решение позволит наладить скорейшие поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.

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«Мы просим канцлера Олафа Шольца сформировать Европейский танковый альянс. В дюжине стран есть 2000 танков Leopard-2. Если каждая из этих стран уступит Украине около десяти процентов, мы сможем создать целую армию из 200 и более машин», —заявил Мельник в интервью газете Welt am Sonntag.

Бывший посол пожаловался, что у Германии все приходится заказывать на годы вперед из-за значительных сроков ожидания тяжелой техники. Как уточнил дипломат, Киев нуждается в долгосрочных обязательствах Берлина в вопросе поставок кораблей, корветов, фрегатов и подводных лодок, а также истребителей.

Мельник известен во всем мире своими громкими заявлениями. В частности, в начале октября он обматерил американского предпринимателя Илона Маска за его позицию по спецоперации. В ответ на это основатель компании SpaceX прекратил бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.