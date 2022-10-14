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9 минут назад

Венгрия сообщила о расколе в Европе из-за антироссийских санкций

Лера Букина

Мнения европейских стран по поводу санкционной кампании против России разделились. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Венгрия сообщила о расколе в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Европа «находятся в эпицентре международной битвы».

«Европа разделена на два лагеря, один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — подчеркнул Орбан.

Как заявил накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, для того чтобы снять санкции против России, необходимо добиться установления мира на Украине.

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Он также отметил, что на Венгрии негативно отражаются ограничения. Кроме того, по словам Сийярто, с их последствиями сталкиваются и другие страны Европы.

В Венгрии в пятницу, 14 октября, стартовал общенациональный опрос по санкциям против России. Жители страны получат анкеты из семи вопросов, которые касаются отношения к уже введенным против России санкциям.

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