Венгрия сообщила о расколе в Европе

Мнения европейских стран по поводу санкционной кампании против России разделились. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, Европа «находятся в эпицентре международной битвы».

«Европа разделена на два лагеря, один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — подчеркнул Орбан.

Как заявил накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, для того чтобы снять санкции против России, необходимо добиться установления мира на Украине.

Он также отметил, что на Венгрии негативно отражаются ограничения. Кроме того, по словам Сийярто, с их последствиями сталкиваются и другие страны Европы.