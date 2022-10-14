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38 минут назад

Times: в Британии зреет заговор против Лиз Трасс

Мария Иванова

Депутаты-консерваторы планируют сместить Лиз Трасс с поста лидера партии и премьер-министра из-за ее провального первого месяца работы. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного консерватора.

По данным газеты, несколько десятков бывших министров и влиятельных депутатов хотят создать «совет старейшин», который сможет отправить Трасс в отставку.

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Пол Гудман, редактор влиятельного сайта ConservativeHome, заявил, что Трасс могут заменить на Риши Сунака или Пенни Мордонта, которые ранее были ее соперниками в предвыборной гонке.

«Одна из распространенных идей заключается в том, чтобы Пенни Мордонт и Риши Сунак, которые, в конце концов, вместе получили почти две трети голосов депутатов, пришли к какому-то соглашению и, по сути, захватили власть», - подчеркнул Гудман.

Газета отмечает, что необоснованные планы Трасс по сокращению налогов (в основном, для самых богатых) вызвали хаос на финансовых рынках, резкое падение фунта и привели к тому, что рейтинг тори упал до рекордно низкого уровня.

Последний прос, проведенный на юге Англии, показал, что лейбористы выходят вперед, а партия Трасс отстает от оппозиции на двадцать-тридцать пунктов.

Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии по итогам партийного голосования, прошедшего в сентябре. Ранее она занимала пост министра иностранных дел.

На посту премьер-министра Трасс сменила Бориса Джонсона, ушедшего в отставку после «патигейта» - скандала из-за участия политика в вечеринках во время карантина.

В мире,Видео,Борис Джонсон,Консервативная партия,Лейбористская партия,
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