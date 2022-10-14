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52 минуты назад

Путин отверг обвинения Франции в умышленной дестабилизации на Кавказе

Lenta.ru

Заявления французского президента Эммануэля Макрона об умышленной дестабилизации обстановки на Кавказе со стороны России неприемлемы и некорректны.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время саммита глав стран СНГ, сообщает ТАСС.

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Глава российского государства отверг обвинения Франции касательно роли России в конфликте в карабахском конфликте и отметил, что с большим удивлением прочитал заявления Макрона.

«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому [высказывания] прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [они] неприемлемы», — резюмировал президент.

Ранее Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России дестабилизирующей. По его мнению, Москва «явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению».

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