Заявления французского президента Эммануэля Макрона об умышленной дестабилизации обстановки на Кавказе со стороны России неприемлемы и некорректны.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время саммита глав стран СНГ, сообщает ТАСС.

Глава российского государства отверг обвинения Франции касательно роли России в конфликте в карабахском конфликте и отметил, что с большим удивлением прочитал заявления Макрона.

«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому [высказывания] прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [они] неприемлемы», — резюмировал президент.