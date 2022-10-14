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1 час назад

Гросси призвал немедленно принять меры для защиты ЗАЭС

Мария Иванова

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС сложилась неприемлемая ситуация, но решение о защитной зоне вокруг станции стало ближе. Об этом он написал в твиттере.

Гросси рассказал, что прибыл в Польшу из Киева после «интенсивной недели консультаций» с Россией и Украиной.

«Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлемая, и нам нужны немедленные действия для ее защиты», - подчеркнул он.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

Названо условие перехода ЗАЭС на российское топливо

1 сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

В МАГАТЭ подтвердили, что на станции были повреждены здания, в которых хранится свежее и отработанное ядерное топливо.

11 сентября на ЗАЭС остановили последний работавший энергоблок.

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