Гросси призвал немедленно принять меры для защиты ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС сложилась неприемлемая ситуация, но решение о защитной зоне вокруг станции стало ближе. Об этом он написал в твиттере.

Гросси рассказал, что прибыл в Польшу из Киева после «интенсивной недели консультаций» с Россией и Украиной.

«Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлемая, и нам нужны немедленные действия для ее защиты», - подчеркнул он.

ЗАЭС в Энергодаре, летом перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние месяцы.

1 сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

В МАГАТЭ подтвердили, что на станции были повреждены здания, в которых хранится свежее и отработанное ядерное топливо.