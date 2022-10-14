Пока вы спали: Отказ Маска оплачивать Starlink Украине и мощное землетрясение на Байкале

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Компания Маска отказалась оплачивать Starlink на Украине

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Принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX предупредила Минобороны США, что больше не может оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщила телекомпания CNN.

В SpaceX отметили, что содержание переданных Украине около 20 тысяч спутников Starlink уже обошлось в $80 млн. В отправленном в Пентагон письме отмечается, что компания больше не в состоянии нести такие расходы, а также содержится просьба взять финансирование на себя. В общей сложности речь идет о сумме в $120 млн до конца текущего года и около $ 400 млн в течение следующих 12 месяцев.

В Белоруссии объявлен режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии из-за угрозы провокаций со стороны сопредельных государств. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава МИД республики Владимир Макей.

«Мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности (…) Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств, планируются провокации», - отметил он.

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло сегодня в 8.54 утра в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее н.п. Большое Голоустное. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, жители Иркутска ощутили колебания в 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах - 3-5 баллов.

«По поступающим сообщениям, разрушений нет, системы жизнеобеспечения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», - подчеркнули в МЧС.

Житель Харьковской области рассказал о «зачистке» польских наемников

Польские наемники проводили зачистку в Харьковской области, кидая гранаты и стреляя в мирных жителей. Об этом заявил РИА Новости на условиях анонимности сумевший спастись местный житель.

«Начали кричать: «Курва, иди сюда». Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты. И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов», - рассказал он, отметив, что сумел оторваться от преследования, несмотря на ранение, добрался до российских военнослужащих и получил от них помощь.

Зеленский обвинил МККК в недостаточном давлении на Россию

Международный комитет Красного Креста (МККК) должен «действовать мощнее», оказывать давление на Россию и получить доступ к украинским военнопленным. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего видеообращения в ПАСЕ, сообщает РИА Новости.