Почему в Европе растет недовольство санкциями против России

Страны Европы разделены на два лагеря по вопросу целесообразности антироссийской санкционной политики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее недовольство ограничительными мерами и их влиянием на европейскую экономику высказывали политики во Франции, в Германии и Италии. Эксперты отмечают, что внутри европейского сообщества возникли принципиальные разногласия относительно того, что важнее: благосостояние общества и его стабильность или же «демократические ценности».

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В Европе нет единого мнения по вопросу рестрикций в отношении России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Мы находимся в эпицентре международной битвы. Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, Венгрия не единственная страна, которая сомневается в эффективности ограничительных мер в отношении Москвы. Он также добавил, что правительство республики следит за тем, наносят ли антироссийские санкции ущерб экономике, и готово противостоять им.

При этом Орбан выразил уверенность, что рестрикции против РФ были введены не демократическим путём, а решением европейских бюрократов и элиты.

«Пока в Европе ещё демократия, мнение народа имеет значение, поэтому давайте сейчас спросим у него», — добавил венгерский лидер, выступая в эфире радиостанции Kossuth.

Обратный эффект

Отметим, что Орбан не в первый раз выражает недовольство санкциями в отношении России, которые были приняты на уровне ЕС после начала спецоперации на Украине. Так, в конце сентября во время выступления в парламенте страны он заявил, что антироссийские ограничения имели обратный эффект и спровоцировали рост цен на энергоносители.

«Можем с уверенностью сказать, что в результате санкций европейцы стали беднее, Россия же на колени не упала. Это оружие дало обратный эффект: санкциями Европа навредила самой себе», — констатировал политик.

Премьер-министр добавил, что вся Европа ждёт от Брюсселя ответа, как долго будет продолжаться подобное положение дел.

Орбан не единственный европейский политик, выступивший за последнее время с критикой рестрикций против РФ. Депутат парламента Франции и экс-кандидат в президенты этой страны Марин Ле Пен в августе заявила, что европейские ограничительные меры больше навредили самому союзу.

Сходную точку зрения выразил лидер итальянской партии «Лига» и бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. В начале сентября он призвал отменить санкции, так как они привели к существенному росту цен на энергоносители.

«Прошло несколько месяцев, и люди платят по своим счетам в два, три, а то и в четыре раза больше. Прошло уже семь месяцев, а вооружённый конфликт продолжается, при этом казна Российской Федерации наполняется деньгами», — сказал он в интервью радиостанции RTL.

В свою очередь, депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что спровоцированный введёнными ограничениями рост цен на газ и электричество привёл к тому, что всё больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу.

«Мы разрушаем нашу промышленность и наш средний класс, это же безумие... Мы уничтожаем себя, а Россия зарабатывает больше, чем раньше, благодаря взрыву цен», — утверждает Вагенкнехт.

Рестрикции в отношении РФ подвергались критике не только в парламентах стран ЕС, но и на страницах европейских СМИ. Так, британский публицист сэр Саймон Дженкинс ещё в конце мая в своей статье для газеты The Guardian предупреждал, что санкции не только «не вынуждают Россию уйти с Украины», но и вызывают серьёзные проблемы по всему миру из-за резкого подорожания продовольствия и энергии.

«Истинная причина в том, что аргументы по поводу санкционного оружия сводятся к мачо-риторике. Предполагается, что санкции побудят иностранный режим изменить некую неприемлемую политику. Если такое и бывает, то крайне редко, а в случае России произошёл вопиющий провал», — подчеркнул Дженкинс, добавив, что рестрикции «явно наносят ущерб» западно- и центрально-европейским странам, которые их вводят.

Санкционная усталость

В начале сентября газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС сообщила, что согласовывать новые пакеты санкций внутри блока становится всё сложнее.

«Аппетита убавилось. С каждым пакетом становилось всё труднее», — рассказал изданию высокопоставленный дипломат одной из стран — членов Евросоюза.

Ещё один европейский источник в беседе с изданием отверг любое обсуждение дальнейших санкций и предупредил, что вызванный ими рост цен может привести к недовольству среди граждан союза.

«Мы рискуем получить зиму, полную недовольства. Текущий энергетический кризис заставляет всех политических лидеров нервничать: они опасаются политических последствий. Во многих странах речь идёт о том, удержится ли их правительство», — подчеркнул чиновник.

Однако 6 октября ЕС согласовал восьмой пакет экономических ограничений в отношении России.

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT, Европа действительно неоднородна в своём отношении к санкциям против РФ, однако лишь отдельные страны могут открыто выражать недовольство.

«Орбан готов биться с Брюсселем, однако более слабые страны и правительства не готовы. Например, Греция и Кипр, которые в значительной степени зависят от российского бизнеса, всё же сдали свои позиции. Во многих странах ЕС нет политической воли оспаривать политику, которая формируется Брюсселем. Поэтому получается так, что решения принимают не они, а за них», — пояснил политолог.

Тем не менее, по его словам, у каждой страны Евросоюза всё-таки есть свои экономические и политические приоритеты.

«Государства Южной Европы, например Италия, Греция, Кипр, Мальта, в значительной степени зависели от туризма, торговли, логистики, связанной с Россией. Теперь они этого лишены, что скажется на экономике в долгосрочной перспективе. В свою очередь, Венгрия и Словакия зависели от торговли с Россией. Однако Западу удалось поменять власть в Словакии с умеренно пророссийской на умеренно антироссийскую. В то же время в Венгрии кабинет Орбана находится у власти довольно долго и поэтому может открыто возмущаться», — говорит Брутер.

Он также считает, что санкции против РФ и внутренние противоречия по этому вопросу в ЕС уже привели к серьёзным политическим последствиям для Брюсселя.

«Евросоюз, конечно, не распадётся официально, но реальность такова, что он стал очень слаб в политическом плане. Вашингтону легко удаётся вынуждать Брюссель принимать нужные США решения. ЕС стал политически бесперспективным и зависимым. Это происходило и до начала спецоперации, но сейчас этот процесс близится к своему логическому завершению», — полагает Брутер.

С точки зрения заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, позиция Венгрии демонстрирует, что среди «старых» и «новых» членов европейского сообщества сохраняются принципиально разные политические взгляды и принципы.

«Венгрия предпочитает получать от России газ по хорошей цене и руководствоваться собственными экономическими интересами. Страны «старой» Европы придерживаются другой линии. Они настаивают, что демократические ценности важнее и ради них можно поступиться своим экономическим положением. Вот два принципиально разных подхода, которые образовались в Европе», — пояснил эксперт.

При этом вряд ли стоит ожидать, что руководство ЕС изменит свою позицию по ограничительным мерам в отношении РФ, считает Козюлин.