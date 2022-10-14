«Это [cлова Макрона - прим.ред.] раскрывает карты. Мы считаем, что если Россия применит ядерное оружие, это будет иметь для нее серьезные последствия. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы ее невероятно изолированной», - подчеркнул британский министр.