Британский министр обороны Бен Уоллес обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он «раскрыл свои карты» в «словесной ядерной войне» между главой РФ Владимиром Путиным и Западом. Об этом сообщает The Telegraph.
Макрон ранее заявил, что Париж не будет применять ядерное оружие, если Россия использует его на Украине. Политик подчеркивал, что ядерная доктрина Франции опирается на «фундаментальные интересы нации».
По его словам, эти интересы «четко определены и не будут затронуты напрямую, если, к примеру, на Украине произойдёт баллистическая ядерная атака».
«Это [cлова Макрона - прим.ред.] раскрывает карты. Мы считаем, что если Россия применит ядерное оружие, это будет иметь для нее серьезные последствия. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы ее невероятно изолированной», - подчеркнул британский министр.
Источники в НАТО заявили The Telegraph, что комментарии Макрона угрожают «принципам сдерживания».
«Мы не хотим говорить об этом публично, потому что один из принципов сдерживания - не раскрывать свои карты», - заявил один из собеседников издания.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что ядерный удар будет иметь серьезные последствия для России.
«Мы не будем вдаваться в подробности того, как мы будем реагировать, но это коренным образом изменит характер конфликта. Это означает прохождение очень важной черты», - подчеркнул он.