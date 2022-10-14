В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о поражении объектов инфраструктуры

Глава подконтрольной Киеву Запорожской военной администрации Александр Старух заявил, что в ходе обстрела Запорожья утром в пятницу, 14 октября, оказались поражены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика.

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«Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары», — уточнил Старух.

Другие подробности, связанные с поражением ряда объектов региона, пока не приводятся. Также нет информации о сроках восстановления работы инфраструктуры в связи с данным обстрелом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.