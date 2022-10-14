В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
7 минут назад

В Запорожской обладминистрации заявили о поражении объектов инфраструктуры из-за обстрела

Газета.Ru

Глава подконтрольной Киеву Запорожской военной администрации Александр Старух заявил, что в ходе обстрела Запорожья утром в пятницу, 14 октября, оказались поражены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика.

В подконтрольном Киеву Запорожье заявили о поражении объектов инфраструктуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары», — уточнил Старух.

Другие подробности, связанные с поражением ряда объектов региона, пока не приводятся. Также нет информации о сроках восстановления работы инфраструктуры в связи с данным обстрелом.

Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили героя России за успехи в СВО

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Запорожье.

В мире,Армия,Александр Старух,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители