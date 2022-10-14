В Китае спрогнозировали будущее Европы без России

Если Европа не изменит свою политику в отношении России, ей грозит потеря огромных сумм денег и деиндустриализация. Об этом пишет интернет-издание Asia Times, передает газета «Известия».

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Как говорится в публикации, самым пессимистичным развитием событий для Европы будет потеря триллионов долларов, деиндустриализация и резкое падение уровня жизни. В материале подчеркивается, что финансовое положение многих европейских государств уже сейчас оставляет желать лучшего, инфляция растет, поэтому «мрачные сценарии» вполне могут реализоваться.

Asia Times считает, что Европа поймет свое положение слишком поздно и в итоге будет вынуждена справляться с проблемами в одиночку. По прогнозу издания, Россия будет укреплять сотрудничество с Востоком, а Соединенные Штаты сосредоточатся на внутренней политике. У Европы не останется другого выбора, кроме как последовать примеру США и попытаться решить внутренние проблемы.