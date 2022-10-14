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10 минут назад

СМИ: влияние РФ в Африке растет, Франция пытается противодействовать этому

Елена Прошина

Россия наращивает свое влияние в государствах Африки. Французские вооруженные силы намереваются «отражать информационные атаки» РФ в этих странах. Об этом сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на французских высокопоставленных лиц, передает ТАСС.

Франция решила противодействовать влиянию РФ в Африке
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, долгое время после деколонизации Франция оставалась доминирующей силой в Западной Африке, но сейчас влияние России в этом регионе неуклонно растет. В Буркина-Фасо, Мали и Чаде прошли акции протеста против Франции. Портал отмечает, что Париж пытается оценить, насколько широко распространились российское влияние и антифранцузское настроение в регионе Сахеля.

Источники портала предполагают, что происходящее в Западной Африке связано с деятельностью частной военной компании «Вагнер» и проводимыми Россией «сетевыми кампаниями».

В материале уточняется, что Вооруженные силы Франции уже создали подразделение, которое займется ведением боевых действий против России в информационной среде. Уточняется, что французские военные сосредоточатся на выявлении «информационных атак» со стороны РФ и способах их отражения.

«Мы не соперничаем с "Вагнером", мы соперничаем с попытками России вытеснить Францию и Запад из Африки», — уточнил неназванный французский чиновник в беседе с Axios.

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